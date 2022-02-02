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Ardahan'daki meslek liselerinde "mesleki eğitim merkezi programları" açıldı - Son Dakika

Ardahan'daki meslek liselerinde "mesleki eğitim merkezi programları" açıldı

02.02.2022 13:06
Ardahan'daki meslek liselerinde "mesleki eğitim merkezi programları" açıldı

Ardahan'daki meslek liselerinde "mesleki eğitim merkezi programları"nın açıldığı bildirildi.

Ardahan'daki meslek liselerinde "mesleki eğitim merkezi programları"nın açıldığı bildirildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Bulut, öğretmenevinde gazetecilere yaptığı açıklamada, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından On Birinci Kalkınma Planı ile 2023 Eğitim Vizyonu Belgesi'nde yer alan hedefler doğrultusunda çeşitli çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Kentteki mesleki ve teknik ortaöğretim okullarının bünyesinde mesleki eğitim merkezi programlarının açıldığını aktaran Bulut, şunları kaydetti:

"Bölge özelliği, nüfus yoğunluğu, yerleşim biriminin ortaöğretim düzeyindeki eğitim ihtiyacı, öğrenci potansiyeli, eğitim maliyeti, eğitim ekonomisi ve fiziki kapasitesi dikkate alınarak, bu kapsamda ilimizde Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı 12 mesleki ve teknik anadolu lisesi ile çok programlı anadolu lisesinde, mesleki eğitim merkezi programı açılmıştır. Böylece mesleki eğitim merkezi ile mesleki ve teknik anadolu liseleri de çırak öğrenci kaydı yapmaya başlamıştır."

Bulut, çırak öğrenci olarak kayıt olan ortaokul mezunu kişilerin haftada bir gün okulda teorik eğitim alacağını, 4 veya 5 gün işletmede beceri eğitimi alarak 4 yıl sonra meslek lisesi mezunu olmaya hak kazanacağını sözlerine ekledi.

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milli eğitim bakanlığı, 2023 eğitim vizyonu, Erhan Bulut, Ardahan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ardahan'daki meslek liselerinde 'mesleki eğitim merkezi programları' açıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ardahan'daki meslek liselerinde "mesleki eğitim merkezi programları" açıldı - Son Dakika
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