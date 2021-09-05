Ardahan'daki öğretmenler, meslektaşlarının ürettiği maske ve dezenfektanla ders başı yapacak - Son Dakika

Ardahan'da, bir okulda üretilen maske ve dezenfektanlar yarın başlayacak yüz yüze eğitim öğretim nedeniyle kentteki öğretmenlere hediye edildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında maske ve dezenfektan üretimi yapan Şehit Türkmen Tekin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri, okullar açılmadan harekete geçti.

Bu kapsamda söz konusu ürünlerden 100 miligram dezenfektan ile bir miktar maske yarın okula başlayacak öğretmenlere gönderildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Bulut, AA muhabirine, okuldaki üretimin salgınla mücadelede çok önemli rol aldığını söyledi.

Kentteki dezenfektan taleplerine zamanında karşılık verildiğini belirten Bulut, "Geçen yıl olduğu gibi bu yılda bu alanda bizim başka bir ilden talebimiz olmayacak. Bu yıl daha da iyi olacak. Kendimiz üretiyor ve öğrenciler için kazanca dönüştürüyoruz." dedi.

Bulut, okulların ihtiyaçlarını giderdiklerini ifade ederek, "Tüm okulların taleplerine anında karşılık veriliyor bu çok önemli bir çalışma. Burada hem salgınla mücadele ediliyor hem ülke ekonomisine katma değer sağlanıyor. Pazartesi açılacak ve talebi olan tüm okulların bu konudaki ihtiyacı söz konusu okulumuz tarafından giderildi." diye konuştu.

Milli Eğitim Bakanlığınca gönderilen ödeneklerin okul bütçesine aktarılarak üretimin kesintisiz devamını sağladıklarını vurgulayan Bulut, üretimin gelişerek devam edeceğini kaydetti.

Şehit Türkmen Tekin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Osman Erdem ise, bir yıllık sürede çok önemli bir başarı sağladıklarını anlattı.

Gelinen noktada önemli bir alt yapıya kavuştuklarını belirten Erdem, "Bir önceki yıla göre alt yapımız daha sağlam ve daha güçlü. Şu an ildeki tüm okulların talebine karşılık verecek kapasitedeyiz. Bize gelen bazı talepleri de hazırlamaya başladık. Bu yıl öğretmenlerimizi unutmadık, onlara birer hediyelik paket yaparak kendilerine gönderdik." ifadelerini kullandı.

Erdem, maske ve dezenfektanın yanı sıra çamaşır suyu, sıvı sabun ve yüzey temizleyici de ürettiklerini sözlerine ekledi.