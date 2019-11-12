Son Dakika Haberleri: Ardahan'daki orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor
Son Dakika 3. Sayfa Ardahan'daki orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Ardahan'daki orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor

6 saat önce

Ardahan'ın Yanlızçam köyünde çıkan orman yangınına ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Ardahan'daki orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor, System.String[]

Ardahan'ın Yanlızçam köyünde çıkan orman yangınına ekiplerin müdahalesi sürüyor.


Ardahan Yalnızçam Köyü Şadırvan mevkiinde ormanlık alanda öğle saatlerinde bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın devam ediyor. Ardahan Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı arazözler, orman işçileri, itfaiye ekipleri ve köylülerde alevlere müdahale ediyor. Yetkililerin seferber olduğu yangının söndürülmesi için çevre illerden de itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. Orman yangını söndürme çalışmaları sürüyor. - KARS

İtfaiye, Ardahan, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 06:39 Kaynak: İHA
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