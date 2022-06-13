Ardahan'daki silahlı kavgada yaralanan 1 kişi daha öldü - Son Dakika
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Ardahan'daki silahlı kavgada yaralanan 1 kişi daha öldü

13.06.2022 13:09
Ardahan'daki silahlı kavgada yaralanan 1 kişi daha öldü

Ardahan'da geçen hafta akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada ölenlerin sayısı 2'ye yükseldi.

Ardahan'da geçen hafta akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada ölenlerin sayısı 2'ye yükseldi.

Merkeze bağlı Yeni Mahalle'de aralarında husumet olduğu iddia edilen akraba iki grup arasında geçen hafta cuma günü çıkan silahlı kavgada yaralanan Mehmet Çelik, tedavi gördüğü Ardahan Devlet Hastanesinde kurtarılamadı.

Çelik'in ölümüyle kavgada hayatını kaybeden kişi sayısı 2'ye çıktı.

Bu arada kavgaya ilişkin gözaltına alınan 12 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan 10'u tutuklandı, diğer 2'si serbest bırakıldı.

Olayda silahla vurulan Hüseyin Çelik, kaldırıldığı aynı hastanede hayatını kaybetmiş, aralarında Mehmet Çelik'in de olduğu 3 kişi yaralanmıştı.

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Kaynak: AA

Mehmet Çelik, Ardahan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ardahan'daki silahlı kavgada yaralanan 1 kişi daha öldü - Son Dakika

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