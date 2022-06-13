Bu arada kavgaya ilişkin gözaltına alınan 12 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan 10'u tutuklandı, diğer 2'si serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

Mehmet Çelik, Ardahan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Ardahan'daki silahlı kavgada yaralanan 1 kişi daha öldü - Son Dakika

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