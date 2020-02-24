Ardahan'daki tefecilik operasyonunda 5 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Ardahan'daki tefecilik operasyonunda 5 kişi tutuklandı

24 dakika önce

Ardahan'daki şüpheli ölüm olayıyla ilgili yürütülen soruşturma çerçevesinde tefecilik yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

Ardahan'daki tefecilik operasyonunda 5 kişi tutuklandı, System.String[]

Ardahan'daki şüpheli ölüm olayıyla ilgili yürütülen soruşturma çerçevesinde tefecilik yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

Ardahan Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturmada İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, A.D. isimli kişinin geçen yıl aracında ölü bulunması olayını aydınlatmak amacıyla çalışma başlattı.

A.D'nin intihar ettiği araçta ele geçirilen delillerden yola çıkan ekipler, A.D. ile arasında yüksek miktarda para trafiği tespit edilen 6 şüpheliye ulaştı.

Yaklaşık üç ay süren fiziki ve teknik takip sonucunda tefecilik yaptıkları iddia edilen şüpheliler B.E.İ, S.İ, A.İ, K.İ, T.E. ve Y.M; Ardahan, Kars ve Iğdır illerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alındı.

İkametlerinde yüklü miktarda para ve belgelerin yanı sıra bazı kişiler adına düzenlenmiş senetler ele geçirilen zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından Ardahan Adliyesine sevk edildi.

Savcılıktaki ifadelerinin ardından sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılardan 5'i tutuklandı, A.İ. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 11:12 Kaynak: AA
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