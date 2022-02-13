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Ardahan'daki Yalnızçam Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu - Son Dakika

Ardahan'daki Yalnızçam Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu

13.02.2022 15:38
Ardahan'daki Yalnızçam Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu

Ardahan'da hafta sonunu fırsat bilen kayak severler, Yalnızçam Kayak Merkezi'ne koştu.

Ardahan'da hafta sonunu fırsat bilen kayak severler, Yalnızçam Kayak Merkezi'ne koştu.

Doğu Anadolu, Karadeniz ve Kafkasların buluşma noktasında bulunan ve sarıçam ağaçları arasındaki pistleri ile öne çıkan merkeze gelenler, kayak yapmanın keyfini yaşadı.

Güneşli havada ailelerinden yardım alarak kayak yapan, kızakla kaymaya çalışan çocuklar eğlenceli anlar yaşadı.

Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Çetin Demirci, AA muhabirine, çok sayıda kayakseverin hafta sonunu fırsata çevirmek için Yalnızçam'ı tercih ettiğini söyledi.

Güzel havanın talebi artırdığına dikkati çeken Demirci, "Merkezimiz önceki yıllara oranla daha çok talep görüyor. Bu nedenle gelecek vaat eden bir yere dönüştü. Biz de buranın daha çok hareketlenmesi amacıyla bize düşen desteği sunuyoruz." diye konuştu.

Demirci, Yalnızçam'ı tercih edenlerin çok mutlu ayrıldığını sözlerine ekledi.

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Kayak Merkezi, Doğu Anadolu, Karadeniz, Ardahan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ardahan'daki Yalnızçam Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ardahan'daki Yalnızçam Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu - Son Dakika
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