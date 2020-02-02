Ardahan'daki Yalnızçam Kayak Merkezi'nde sezon açıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ardahan'daki Yalnızçam Kayak Merkezi'nde sezon açıldı - Son Dakika

Ardahan'daki Yalnızçam Kayak Merkezi'nde sezon açıldı

6 saat önce

Ardahan'da kar kalınlığının yeterli seviyeye ulaşmasıyla sezonu açan Yalnızçam Kayak Merkezi, kayak tutkunlarını ağırlamaya başladı.

Ardahan'daki Yalnızçam Kayak Merkezi'nde sezon açıldı, System.String[]

Ardahan'da kar kalınlığının yeterli seviyeye ulaşmasıyla sezonu açan Yalnızçam Kayak Merkezi, kayak tutkunlarını ağırlamaya başladı.

Vatandaşlar, pist sayısı 5'e çıkarılan merkezde kayak yaparak eğlendi.

Ardahan Valisi Mustafa Masatlı, son günlerde etkili olan yağışların ardından kentte kayak sezonunu açmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Merkezin potansiyeliyle gelecek vadettiğini belirten Masatlı, şunları kaydetti:

"Kristal kar yapısı ve yatırımıyla önemli bir turizm merkezi haline dönüştü. Bizdeki 5 pist hem yeni kayak öğrenenler için hem profesyonellere hizmet verecek kapasitede. Kentte kar yağışının devam etmesini bekliyoruz. Kar geç yağdı. Ancak bundan sonra kar yağışı bekleniyor. Bu şekilde devam ederse sezonu geç kapatacağız. Çünkü burası diğer kayak merkezlerine göre daha fazla kar alıyor."

Masatlı, merkezde kayak keyfi yaşayan insanlara güvenlik ve sağlık anlamında da sorunsuz hizmet verildiğini vurguladı.

Vatandaşlardan Necdet Bilgin de kayak sezonunun açılmasına sevindiklerini dile getirerek, "İki gündür yağan kar sayesinde sezon açıldı. Biz de tüm aileyi toplayıp kayak yapmaya geldik. Çok güzel oldu. Eğlenceli anlar yaşadık." dedi.

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Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 04:54 Kaynak: AA
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