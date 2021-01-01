Ardahan'da yaz aylarında görülen Atatürk silüeti, bu yıl aralık ayında da görüldü - Son Dakika

Ardahan'da her yıl 15 Haziran - 15 Temmuz tarihleri arasında ortaya çıkan doğal Atatürk silüeti, bu yıl aralık ayında da görüldü.
25 Aralık'ta hava aydınlanmadan çekilen görüntüde Atatürk'ün silüeti net bir şekilde fark edildi. Atatürk silüetinin yer aldığı fotoğraf ise sosyal medyanın en çok konuştuğu konulardan biri oldu.
Atatürk silüeti ilk olarak 1954'te Yukarı Gündeş köyünde çobanlık yapan Adıgüzel Kırmızıgül tarafından fark edildi. Silüetin, 1975 yılında gazeteci Erdoğan Kumru tarafından çekilen fotoğrafları Genelkurmay Başkanlığı'na gönderildi.
Bu nedenle 23 yıldan bu yana Damal ilçesinde temmuz ayında 'Atatürk'ün İzinde ve Gölgesinde Damal Şenlikleri' düzenleniyor. Fakat bu sene koronavirüs tedbirleri kapsamında şenlik yapılamadı.
Siluet 15 Haziran - 15 Temmuz tarihleri arasında havanın güneşli olması durumunda 17.55 - 18.10 saatleri arasında Ata Mahallesi'nden izlenebiliyor. Fotoğraf sanatçıları ve turistler Atatürk sulietini görüntülemek için ilçeyi ziyaret ediyor.
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