Ardahan'da yaz aylarında görülen Atatürk silüeti, bu yıl aralık ayında da görüldü - Son Dakika

Ardahan'da yaz aylarında görülen Atatürk silüeti, bu yıl aralık ayında da görüldü

01.01.2021 13:30
Ardahan'da yaz aylarında görülen Atatürk silüeti, bu yıl aralık ayında da görüldü, System.String[]

Ardahan'ın Damal ilçesindeki Karadağ sırtlarında ilk olarak, 1954 yılında Yukarı Gündeş köyünde çobanlık yapan Adıgüzel Kırmızıgül tarafından fark edilen Atatürk silüeti her yaz belirli aylarda görülüyor. Silüet bu yıl 25 Aralık tarihinde de görülürken, bu görüntü sosyal medya kullanıcıların en çok konuştuğu konulardan biri oldu.

Ardahan'da her yıl 15 Haziran - 15 Temmuz tarihleri arasında ortaya çıkan doğal Atatürk silüeti, bu yıl aralık ayında da görüldü.

Ardahan Damal'da aralık ayında Atatük silüeti görüldü

SİLÜET 25 ARALIK'TA GÖRÜLDÜ

25 Aralık'ta hava aydınlanmadan çekilen görüntüde Atatürk'ün silüeti net bir şekilde fark edildi. Atatürk silüetinin yer aldığı fotoğraf ise sosyal medyanın en çok konuştuğu konulardan biri oldu.

Ardahan Damal'da aralık ayında Atatük silüeti görüldü

İLK OLARAK 1954 YILINDA FARK EDİLDİ

Atatürk silüeti ilk olarak 1954'te Yukarı Gündeş köyünde çobanlık yapan Adıgüzel Kırmızıgül tarafından fark edildi. Silüetin, 1975 yılında gazeteci Erdoğan Kumru tarafından çekilen fotoğrafları Genelkurmay Başkanlığı'na gönderildi.

Ardahan Damal'da aralık ayında Atatük silüeti görüldü

ŞENLİKLER DÜZENLENİYOR

Bu nedenle 23 yıldan bu yana Damal ilçesinde temmuz ayında 'Atatürk'ün İzinde ve Gölgesinde Damal Şenlikleri' düzenleniyor. Fakat bu sene koronavirüs tedbirleri kapsamında şenlik yapılamadı.

SULİETİ GÖRMEK İÇİN İLÇEYİ ZİYARET EDİYORLAR

Siluet 15 Haziran - 15 Temmuz tarihleri arasında havanın güneşli olması durumunda 17.55 - 18.10 saatleri arasında Ata Mahallesi'nden izlenebiliyor. Fotoğraf sanatçıları ve turistler Atatürk sulietini görüntülemek için ilçeyi ziyaret ediyor.

Ardahan'da yaz aylarında görülen Atatürk silüeti, bu yıl aralık ayında da görüldü

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Son Dakika Güncel Ardahan'da yaz aylarında görülen Atatürk silüeti, bu yıl aralık ayında da görüldü - Son Dakika


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