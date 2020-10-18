Ardahan'dan çalınan 5 büyükbaş, Kars'ta bir ahırda bulundu - Son Dakika

ARDAHAN'ın Meşedibi köyünde, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce ahırdan çalınan 5 büyükbaş hayvan, Suç Araştırma Timleri (JASAT) timlerinin sıkı takibi sonucu Kars'ta bir ahırda bulunarak sahibine teslim edildi. Ahırın sahibi İ.M. gözaltına alındı.

Geçen pazartesi günü Gazi Yılmaz'a ait ahırın kapısını kıran kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, 5 büyükbaş hayvanı çalarak kayıplara karıştı. Sabah hayvanları meraya bırakmak için ahıra giden Yılmaz, kapının kırıldığını ve hayvanların çalındığını görünce jandarmaya haber verdi. Olay yerine gelen İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timleri çalışma başlattı. Yapılan çalışma sonucunda hayvanların Kars'a götürüldüğü ve İ.M. adlı şüpheliye ait bir ahırda tutulduğu belirlendi. Kars İl Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle birlikte hayvanların tutulduğu ahırda arama yapan jandarma, çalınan 5 büyükbaş hayvanı bularak Gazi Yılmaz'a teslim etti. Olayla ilgili ahırın sahibi İ.M. sorgulanmak üzere gözaltına alındı.