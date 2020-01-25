Ardahan'dan depremzedelere yardım eli - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ardahan'dan depremzedelere yardım eli - Son Dakika

Ardahan'dan depremzedelere yardım eli

6 saat önce

Ardahan Belediyesi'nce Elazığ ve Malatya depreminin ardından yardım kampanyası başlatıldı.

Ardahan'dan depremzedelere yardım eli, System.String[]

Ardahan Belediyesi'nce Elazığ ve Malatya depreminin ardından yardım kampanyası başlatıldı.


Ardahan Belediyesince sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, "Depremin ardından Elazığ ve Malatya'daki kardeşlerimiz yardımlarınızı bekliyor. Yardımlar belediyemiz aracılığı ile depremzedelere ulaştırılacaktır. Müracaat: Ardahan Belediyesi Giriş Kat


İletişim: 0478 211 30 52" denildi. - ARDAHAN

Ardahan Belediyesi, Ardahan, Malatya, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 12:47 Kaynak: İHA
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