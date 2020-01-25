Ardahan'dan depremzedelere yardım eli - Son Dakika

Ardahan'dan depremzedelere yardım eli
6 saat önce
Ardahan Belediyesi'nce Elazığ ve Malatya depreminin ardından yardım kampanyası başlatıldı.
Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 12:47 Kaynak: İHA
Ardahan Belediyesi'nce Elazığ ve Malatya depreminin ardından yardım kampanyası başlatıldı.
Ardahan Belediyesince sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, "Depremin ardından Elazığ ve Malatya'daki kardeşlerimiz yardımlarınızı bekliyor. Yardımlar belediyemiz aracılığı ile depremzedelere ulaştırılacaktır. Müracaat: Ardahan Belediyesi Giriş Kat
İletişim: 0478 211 30 52" denildi. - ARDAHAN
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