Ardahan'dan depremzedelere yardım eli - Son Dakika

Ardahan Belediyesi'nce Elazığ ve Malatya depreminin ardından yardım kampanyası başlatıldı.



Ardahan Belediyesince sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, "Depremin ardından Elazığ ve Malatya'daki kardeşlerimiz yardımlarınızı bekliyor. Yardımlar belediyemiz aracılığı ile depremzedelere ulaştırılacaktır. Müracaat: Ardahan Belediyesi Giriş Kat



İletişim: 0478 211 30 52" denildi. - ARDAHAN