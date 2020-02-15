Ardahan'dan İdlib'e insani yardım - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ardahan'dan İdlib'e insani yardım - Son Dakika

Ardahan'dan İdlib'e insani yardım

6 saat önce

Ardahan'da, valilik, belediye ve sivil toplum kuruluşlarınca toplanan insani yardımlar, Suriye'nin İdlib kentine gönderildi.

Ardahan'dan İdlib'e insani yardım, System.String[]

Ardahan'da, valilik, belediye ve sivil toplum kuruluşlarınca toplanan insani yardımlar, Suriye'nin İdlib kentine gönderildi.

Vali Mustafa Masatlı, Türk Kızılay Ardahan Şubesinde düzenlenen toplanan yardımların yüklendiği tırın uğurlanması için düzenlenen törende yaptığı konuşmada, şehir halkının daha önce de olduğu gibi yine yardımda bulunduğunu söyledi.


Elazığ, Malatya ve son olarak da Suriye'nin İdlib kentine yardım etmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Masatlı, "Şu an Suriye'nin İdlib kentinde insanlık dramı yaşanıyor. Oradaki insanlar, dindaşlarımız zulüm görmektedir. Tarih boyuncu insanımız mağdur olan insanlara kucak açmıştır. Biz de bugün bunu yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bugün bir tır daha malzeme gönderiyoruz. Tek temennimiz, bu zulmün ve katliamların durmasıdır." diye konuştu.

Vali Masatlı, İdlib'e ve diğer gönül coğrafyasındaki insanlara her zaman yardım ettiklerini de sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından malzeme yüklü tır, dualarla İdlib'e uğurlandı.

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Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 10:58 Kaynak: AA
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