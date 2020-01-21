Ardahan'dan İdlib'e insani yardım kampanyası başlatıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ardahan'dan İdlib'e insani yardım kampanyası başlatıldı - Son Dakika

Ardahan'dan İdlib'e insani yardım kampanyası başlatıldı

6 saat önce

Ardahan'da Suriye'nin İdlib kentine insani yardım malzemelerinin gönderilmesi amacıyla kampanya başlatıldı.

Ardahan'dan İdlib'e insani yardım kampanyası başlatıldı, System.String[]

Ardahan'da Suriye'nin İdlib kentine insani yardım malzemelerinin gönderilmesi amacıyla kampanya başlatıldı.

Ardahan Valiliği ve İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı öncülüğünde kentte başlatılan kampanya kapsamında başta gıda ve temizlik ürünleri olmak üzere giyeceklerden oluşan paketler toplanmaya başlandı.

Yardımların toplandığı Türk Kızılayı Ardahan Binasında incelemede bulunan Ardahan Valisi Mustafa Masatlı, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, kampanyanın 15 gün süreceğini söyledi.

İdlib'de bir vahşetin yaşandığını, bu nedenle söz konusu kampanyanın önemli olduğunu vurgulayan Masatlı, şunları kaydetti:

"Orada mağdur olanlar bizim din kardeşlerimizdir. Bizde onları unutmamak adına bu kampanyayı Ardahan'da başlattık. Kampanyamız tüm yurtta devam ediyor. Bizde Ardahan'da gerekli yardımı toplamak için kurum ve kuruluşlarımızla çalışıyoruz. Toplanan yardımları daha sonra dualarla bölgeye göndermiş olacağız. Onlara sıcak bir ortam yaşatabilirsek ne mutlu bize."

Masatlı, destek verecek herkese önceden teşekkür etti.

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Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 05:48 Kaynak: AA
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