Ardahan'dan Muğla'nın 'Yerel tohum' çağrısına cevap verdi

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün'ün 'Yerel tohum' çağrısına cevap verdi.



Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin başlattığı yerel tohum dağıtımına Türkiye'nin birçok ilinden talep gelmiş ve Ardahan dışında Türkiye'nin 80 iline 23 bin 500 paket, 3 Milyon 525 bin adet yerel tohum dağıtımı gerçekleştirilmişti. Yerel tohum haberinin basına yansımasından sonra Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün ile görüşen Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, Ardahan olarak kendilerinin de yerel tohum talep ettiklerini iletti. Ardahan'a da gönderilecek olan yerel tohumlarla Türkiye'nin 81 iline yerel tohumlar ulaşmış oldu.



Türkiye'nin en kapsamlı yerel tohum merkezini Muğla'da kurduklarını ve ürettikleri yerel tohumları tüm Türkiye'ye göndermenin mutluluğunu yaşadıklarını söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün vatandaşların göstermiş olduğu yoğun ilgi ve talebe teşekkür etti.



Başkan Gürün; "Yerel tohum ulusal güç dedik ve ülkemizin en kapsamlı yerel tohum merkezini Muğlamızda kurduk. Ülkemizin 80 iline 3 Milyon 525 bin adet tohum gönderdik. Bu kadar talebi açıkçası bizde beklemiyorduk. Türkiye'nin 80 iline yerel tohumlar Muğla'dan haberimizden sonra güzel ilimiz Ardahan'ın değerli belediye başkanı Faruk Demir başkanım aradı. Ardahan'ın bereketli topraklarına Muğlamızın yerel tohumlarından gönderdik. Böylece ülkemizin 81 iline Muğlamızın yerel tohumlarını göndermiş olduk. Bereketli toprakları ile bir tarım ülkesi olan ülkemizin tekrar üreten, üreten köylüsünü milletin efendisi yapan, kendi kendine yeten, ithal etmeyen bir ülke olması için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Büyükşehir olarak Ardahan'dan Edirne'ye, Muğla'dan Hakkari'ye vatan topraklarına yerel tohumlarımızın ekilecek olmasının mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz" dedi. - MUĞLA