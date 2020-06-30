ARDAHAN 'Doğal mucize' görülmeye başladı - Son Dakika

ARDAHAN 'Doğal mucize' görülmeye başladı

'Doğal mucize' görülmeye başladıARDAHAN'ın Damal ilçesinde 'doğal mucize' olarak nitelendirilen ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün silüeti, Karadağ sırtlarında görülmeye başladı.

'Doğal mucize' görülmeye başladı

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ARDAHAN'ın Damal ilçesinde 'doğal mucize' olarak nitelendirilen ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün silüeti, Karadağ sırtlarında görülmeye başladı.

Her yıl 15 Haziran- 15 Temmuz tarihleri arasında saat 17.55- 18.10 arasında ortaya çıkan Atatürk silüeti, güneşli hava ile birlikte dün görülmeye başlandı. Yaklaşık 15 gündür gökyüzünün bulutlu olması nedeniyle görünmeyen silüet, güneşli hava ile yüzünü gösterdi. Bunu fırsat bilenler, Atatürk'ün Karadağ sırtlarındaki silüetini görmek için bölgeye akın etti. İzleyiciler, doğal siluetle bolca fotoğraf çektirdi.

'BÜYÜK BİR HEDİYE'

Atatürk'ün dağa yansıyan siluetini görmeye geldiğini söyleyen Hanife Bahşi, "Bu silüetin burada çıkması bizim için büyük bir hediye. Herkesin gelip görmesi gereken bir doğa mucizesi, Ardahan'ın her yeri doğal güzellikleriyle ön planda. Herkes gelsin görsün ve kesinlikle bir fotoğraf çekilsin" dedi. FESTİVALE KORONA ENGELİ

Damal ilçesinde 1995'ten beri her yıl Temmuz ayı içinde 'Atatürk'ün İzinde ve Gölgesinde Damal Şenlikleri' düzenlendiğini hatırlatan Damal Belediye Başkanı Ergin Önal, bu yıl koronavirüs nedeniyle etkinliklerin yapılamayacağını söyledi. Önal, "Atatürk'ün silüeti açık havalarda net bir şekilde görülüyor. Bunun için festival yapıyoruz. Festival bu yıl yapılmayacak gibi. Valiliğe bir yazı yazdık, dönüş yapılmadı ama gayri resmi olarak yapılmayacağı yönünde. Gerek şehir dışından geleceklerin karantina altında kalıyor olmaları, gerekse maskesiz dışarıya çıkılmıyor olması, gerekse sosyal mesafeden kaynaklı, Cumhurbaşkanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Valiliklerin genelgesi doğrultusunda bu festivallerin ve ilimizdeki diğer festivaller yapılmayacak gibi gözüküyor. Bu yıl 24'üncüsü yapılacaktı. Ama bizler yine Atatürk'ün gölgesinde toplanmaya devam edeceğiz. Atatürk, Damal ve festival sevgisini içimizde taşımaya devam edeceğiz. Seneye inşallah bu salgın bittiğinde daha görkemli bir festival yapacağız" diye konuştu.

SİLÜET NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Atatürk silüeti ilk olarak 1954'te Yukarı Gündeş köyünde çobanlık yapan Adıgüzel Kırmızıgül tarafından fark edildi. Silüetin, 1975 yılında gazeteci Erdoğan Kumru tarafından çekilen fotoğrafları Genelkurmay Başkanlığı'na gönderildi. Damal İlçesi'nde 1995'ten beri her yıl Temmuz ayı içinde 'Atatürk'ün İzinde ve Gölgesinde Damal Şenlikleri' düzenleniyor.

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Haber Yayın Tarihi: 30.06.2020 09:29 Kaynak: DHA

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