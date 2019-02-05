Ardahan Doğu Buz Kesti, Göle 28,6

Dondurucu soğuklar Doğu Anadolu Bölgesi
'ni esir aldı. Bölgedeki en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 28,6 derece ile Ardahan
'ın Göle
ilçesinde oldu.
Doğu Anadolu Bölgesi'nde kar yağışının kesilmesinin ardından yaşanan dondurucu soğuklar hayatı olumsuz yönde etkiliyor.
Sürücüler, mazot depoları donan araçlarını takviye ile çalıştırdılar. Aşırı soğuklar nedeniyle ağaçlar kırağı tutarken, kapı kilitleri dahi buz tuttu. Dondurucu soğuklar nedeniyle sokak hayvanların tüyleri kırağı ile kaplandı. Bölgedeki en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 28,6 derece ile Ardahan'ın Göle ilçesinde ölçüldü. Termometreler, yine sıfırın altında olmak üzere Erzurum Tekman
'da 28,5, Ardahan'da 23,6, Ağrı
'da 22,8, Erzurum'da 15,7, Muş
'ta 10,4, Iğdır
'da 5, Erzincan
'da 4,8 dereceyi gösterdi.
Görünütü Dökümü
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-Kırağı tutan ağaçlardan görüntü
-Donan araçlarının çalıştıran vatandaşlardan görüntü
-Buz sarkıtlarından görüntü
-Kırağı tutan parmaklıklardan görüntü
( Haber-Kamera Deniz BAŞLI ARDAHAN (DHA
)
Süre1 dakika 30 saniye
Boyut 90 MB
(Tür: Yurt)