Son Dakika Haberleri: Ardahan Doğu'da 2346 Köy Yolu Kapalı

Ardahan Doğu'da 2346 Köy Yolu Kapalı

50 dakika önce

Doğu Anadolu, kar ve fırtınaya teslim oldu.

Ardahan Doğu'da 2346 Köy Yolu Kapalı, System.String[]
Doğu Anadolu, kar ve fırtınaya teslim oldu. Dün akşam saatlerinde başlayan ve etkisini artıran kar yağışı sebebiyle 2 bin 346 köyün merkezle bağlantısı kesildi. Muş- Kulp, Muş- Bingöl karayolu ile Ardahan'ın Posof ile Damal ilçesini bağlayan 2 bin 550 rakımlı Ilgar Dağı Geçidi ile Ardahan'ı Şavşat'a bağlayan Sahara Dağı Geçidi ulaşıma kapandı.

Kar yağışı ve tipi bölgede ulaşımı vurdu. Erzurum'da 1119, Erzincan'da 463, Muş'ta 305, Ağrı'da 275, Ardahan 107 ve Kars'ta 77 olmak üzere toplam 2 bin 346 köyün yolu ulaşıma kapandı. Yoğun kar yağışı sebebiyle Ardahan'ın Posof ile Damal ilçesini bağlayan 2 bin 550 rakımlı Ilgar Dağı Geçidi ile Ardahan'ı Şavşat'a bağlayan Sahara Dağı Geçidi ulaşıma kapandı. Özellikle yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı ve fırtına nedeniyle her iki karayolunda da dün geceden beri ulaşımın sağlanamadığı belirtildi. Gürcistan'dan Türkiye'ye giriş yapan birçok araç, Ilgar Dağı Geçidi'nin kapalı olması nedeniyle yollarda bekliyor. Emniyet birimleri Posof istikametinden Ardahan istikametine gitmek isteyen araçların Ilgar Dağı geçidinde mağdur olmamaları için ilçe çıkışında yola barikat kurarak araçların seyrine izin vermiyor. Kar yağışı sebebiyle Muş-Kulp, Muş-Bingöl, Muş- Bulanık, Varto- Karlıova, Hasköy- Mutki güvenlik yolu ulaşıma kapandı.

Yoğun kar yağışı ve tipi sebebiyle dün ulaşıma kapanan Erzurum- Bayburt karayolu üzerinde bulunan Kop Dağı Geçidi 13 saat sonra açıldı. Ulaşımın kontrollü sağlandığı bölgede kar yağışı etkisini sürdürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 01:37 Kaynak: DHA

Ilgar Dağı, Muş, Ardahan, Kar, Güncel
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