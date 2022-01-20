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Ardahan eksi 27 derece: Araçlar soğuktan çalışmadı - Son Dakika

Ardahan eksi 27 derece: Araçlar soğuktan çalışmadı

20.01.2022 08:57

Ardahan eksi 27 derece: Araçlar soğuktan çalışmadı Ardahan'da hayat adeta durma noktasına geldi.

Ardahan eksi 27 derece: Araçlar soğuktan çalışmadı

ARDAHAN - Ardahan'da hayat adeta durma noktasına geldi. Soğuklar nedeniyle çok sayıda araç çalışmadı.

Ardahan'da kar yağışının ardından etkili olan soğuk hava hayatı olumsuz etkiliyor. Soğuklar nedeniyle çok sayıda araç çalışmazken, camlar buz tuttu. Kentte bugün hava sıcaklığı eksi 27 derece ölçülürken, Göle ilçesi ise eksi 19'u gördü.

Vatandaşlar başka araçların aküsünden takviye yaparak araçlarını çalıştırmaya çalıştı. Aracını takviye yaparak çalıştıramayan Feridun Aydın sıcak su dökerek çalıştırabildi. Feridun Aydın, dondurucu soğuklarda yaşamak gerçekten çok zor diyerek, "Aracı takviye yaparak çalıştırmaya çalıştık olmadı. Yaklaşık 10 kova sıcak su döktük. Su dökmemizle birlikte donuyor. Memleketimiz işte bu. Buraya bir çözüm bulsunlar. Ben böyle bir zulüm görmedim" dedi.

Ardahan eksi 27 derece: Araçlar soğuktan çalışmadı
Ardahan eksi 27 derece: Araçlar soğuktan çalışmadı
Ardahan eksi 27 derece: Araçlar soğuktan çalışmadı
Ardahan eksi 27 derece: Araçlar soğuktan çalışmadı
Ardahan eksi 27 derece: Araçlar soğuktan çalışmadı
Ardahan eksi 27 derece: Araçlar soğuktan çalışmadı
Ardahan eksi 27 derece: Araçlar soğuktan çalışmadı
Ardahan eksi 27 derece: Araçlar soğuktan çalışmadı
Ardahan eksi 27 derece: Araçlar soğuktan çalışmadı

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Tragger, Ardahan, kar, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ardahan eksi 27 derece: Araçlar soğuktan çalışmadı - Son Dakika


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