Ardahan buz tuttu - Son Dakika

Ardahan buz tuttu

ARDAHAN - Ardahan kent merkezinde, soğuk ve sisli hava etkili oldu. Sis nedeniyle Ardahan'da görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü.

Dondurucu soğukla birlikte ağaçların Kırağı tuttuğu Ardahan'ın Göle ilçesinde hava sıcaklığı, sıfırın altında 26,9 derece ölçüldü. Türkiye'de en düşük hava sıcaklığının görüldüğü kentte bugün Sis de etkili oldu. Görüş uzaklığı, yer yer 30 metreye kadar düştü.

Ardahan kent merkezinde de hava sıcaklığının gece eksi 20 dereceye kadar düşmesi, ağaç dallarının kırağı tutmasına neden oldu. Sabah saatlerinde kırağıyla kaplı ağaç dallarının görüntüsü vatandaşlar tarafından da beğeniyle izleniyor.