Son Dakika Haberleri: Ardahan Eksi 27'yi Gördü, Araçlar Çalışmadı

Ardahan Eksi 27'yi Gördü, Araçlar Çalışmadı

1 saat önce

Ardahan eksi 27'yi gördü, araçlar çalışmadıARDAHAN - Ardahan'da çok sayıda araç dondurucu soğuktan dolayı çalışmadı.

Ardahan eksi 27'yi gördü, araçlar çalışmadı

ARDAHAN - Ardahan'da çok sayıda araç dondurucu soğuktan dolayı çalışmadı. Dün gecenin en düşük sıcaklığı, sıfırın altında olmak üzere Göle'de 27, Hanak'ta 21.9, kent merkezinde 20.9, Çıldır'da 14.7, Damal'da 16.2, Posof'ta 9.9 derece oldu.
Ardahan'da etkili olan soğuk hava hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Akşam saatlerinde termometreler eksi 27 dereceyi gösterdi. Soğuklar nedeniyle iş yerlerinin camları buzla kaplanırken, birçok araç da dondu. Vatandaşlar donan araçlarını çalıştırmak için başka araçların aküsünden takviye yaparak araçlarını çalıştırmaya çalıştı. Çalışmayan araçlar sanayi esnafının yüzünü güldürdü. Sanayi esnafı özellikle son günlerde etkili olan soğuklar nedeniyle işlerinde yüzde 70'in üzerinde artış yaşandığını belirtti.
Son günlerin en soğuk gününü yaşadıklarını söyleyen Yunus Akçay, "Sabah saatlerinde yaklaşık 20 derecelik soğuk var. Her taraf buz tutmuş. İş yerlerinin camları tamamen buz tutmuş ve ısıtılarak da açılmıyor. Allah yardımcımız olsun." dedi.
Sürücüler ise donan araçlarını takviye yardımıyla çalıştırdıklarını söylediler.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 10:25 Kaynak: İHA

Posof, Hanak, Çıldır, Ardahan, Genel
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