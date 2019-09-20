Son Dakika Haberleri: Ardahan Emniyet Müdürü Taş'a veda yemeği
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Ardahan Emniyet Müdürü Taş'a veda yemeği

1 saat önce

Karaman'a atanan Ardahan Emniyet Müdürü Ayhan Taş için veda programı düzenlendi.

Ardahan Emniyet Müdürü Taş'a veda yemeği, System.String[]

Karaman'a atanan Ardahan Emniyet Müdürü Ayhan Taş için veda programı düzenlendi.

Ardahan Polis Evinde düzenlenen yemeğe, emniyet müdür yardımcıları, şube müdürleri ve diğer rütbeli personel katıldı.

Taş, burada yaptığı konuşmada, kendisi için program düzenleyen emniyet mensuplarına teşekkür etti.

Ardahan'da yaklaşık 3 yıldır görev yaptığını ve unutamayacağı güzel anılarının olduğunu ifade eden Taş, "Bundan sonra görevimize başka bir ilde devam edeceğiz. Nasipse önümüzdeki günlerde Karaman'da görevimize devam edeceğiz. Buradan gidiyorum, ama Ardahanlılar bilsin ki bundan sonra Karaman'da bir hemşehrileri var. Kapım her zaman size açık." diye konuştu.

Ayhan Taş, Karaman, Ardahan, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 08:08 Kaynak: AA
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