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Ardahan Emniyet Müdürü Ünsal Hayal Açıklaması

1 saat önce

Ardahan İl Emniyet Müdürlüğüne atanan Ünsal Hayal, "Bu kentin hak ettiği noktada olması için de bizde elimizden geleni yapacağız." dedi.

Ardahan Emniyet Müdürü Ünsal Hayal Açıklaması, System.String[]

Ardahan İl Emniyet Müdürlüğüne atanan Ünsal Hayal, "Bu kentin hak ettiği noktada olması için de bizde elimizden geleni yapacağız." dedi.

Ünsal Hayal, AA Muhabirine yaptığı açıklamada, geçen hafta kente gelerek görevine başladığını hatırlattı.

Ardahan'ı kısa sürede tanımaya çalıştığını ifade eden Hayal, "Nasip burada da görev yapmakmış. Ardahan bir çok güzelliği bünyesinde barındıran bir kentimiz. Bu kentin hak ettiği noktada olması için de bizde elimizden geleni yapacağız. Amacımız bize verilen bu görevi güzel kentimizde en iyi şekilde yerine getirmektir." diye konuştu.

Ünsal Hayal, Ardahan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 05:22 Kaynak: AA
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