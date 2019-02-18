Son Dakika Haberleri: Ardahan-Erzurum Kara Yolu Ulaşıma Kapandı

Ardahan-Erzurum Kara Yolu Ulaşıma Kapandı

1 saat önce

Ardahan-Erzurum, Ardahan-Posof, Ardahan-Şavşat ve Ardahan-Göle kara yolları kar yağışı ve yoğun tipi nedeniyle ulaşıma kapandı.

Ardahan- Erzurum, Ardahan- Posof, Ardahan- Şavşat ve Ardahan- Göle kara yolları kar yağışı ve yoğun tipi nedeniyle ulaşıma kapandı.

Bölgede gün boyu devam eden kar ve tipi, akşam saatlerinde etkisini attırdı.

Kar yağışı ve yoğun tipi nedeniyle Ardahan-Erzurum, Ardahan-Posof, Ardahan-Şavşat ve Ardahan-Göle kara yolları ulaşıma kapandı.

Tipinin etkisini sürdürdüğü il genelinde bazı noktalarda sürücüler ilerlemekte güçlük çekerken, görüş mesafesinin düştüğü Ardahan-Göle kara yolunun Kirman mevkisinde çok sayıda araç yolda kaldı.

Ardahan Valisi Mustafa Masatlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgede kar yağışı ve yoğun tipinin ulaşımı aksattığını belirterek, "Şu an itibariyle Ardahan-Erzurum, Ardahan-Posof, Ardahan-Şavşat ve Ardahan-Göle bağlantılı kara yollarımız kapalı. Söz konusu yollarda yoğun tipi görüş mesafesini sıfıra indirdi. Bunun dışında bize intikal eden olumsuz bir durum yok." dedi.

Söz konusu yollarda Karayolları ve İl Özel İdaresi ekipleri çalışma başlattı.

Bu arada kent merkezinde etkili olan yoğun tipi nedeniyle bazı binaların çatısı zarar gördü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 08:31 Kaynak: AA

Posof, Şavşat, Erzurum, Ardahan, Güncel
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