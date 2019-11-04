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Ardahan göle buz tuttu

7 saat önce

Ardahan Göle buz tuttuArdahan'ın Göle ilçesinde dün gece termometreler sıfırın altından 20 dereceye düştü.

Ardahan Göle buz tuttu

Ardahan'ın Göle ilçesinde dün gece termometreler sıfırın altından 20 dereceye düştü. Kura Nehri bölgesindeki ağaçlar kırağıyla kaplandı.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde kar yerini dondurucu soğuklara bıraktı. Türkiye'nin en soğuk yerleşim birimi sıfırın altında 20 dereceyle Ardahan'ın Göle ilçesi oldu. Ardahan kent merkezinde ise hava sıcaklığı sıfırın altında 10 dereceye kadar düştü. Soğuk hava nedeniyle Göle ilçesinden doğarak Gürcistan ve Azerbaycan topraklarını geçtikten sonra Hazar denizine dökülen Kura Nehri kıyısında ki ağaçlar kırağı tuttu. Kırağıyla beyaza bürünen ağaçlar güzel görüntüler oluşturdu. Soğuk hava nedeniyle mazotu donan kamyonlar da güçlükle çalıştı. Vatandaşlar, Ardahan'da kış mevsiminin başladığını söyledi.

Ardahan göle buz tuttu

Doğu Anadolu Bölgesi, Ardahan, Göle, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 01:36 Kaynak: DHA
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