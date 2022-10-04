ARDAHAN'DA KONTEYNERLERİN KURULUMUNA BAŞLANDI

ARDAHAN'ın Göle ilçesinde 27 Eylül günü 17.08'de meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki depremde evleri ağır hasar gören vatandaşlar için konteyner kurulumuna başlandı. Vali Hüseyin Öner, evleri ağır hasarlı olan vatandaşlar için 73 konteyner kurulacağını söyledi. Ardahan Valisi Hüseyin Öner, Balçeşme köyünde kurulan koordinasyon merkezinde kurum müdürleriyle değerlendirme toplantısı yaptı. Depremden etkilenen köylerde yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan Vali Öner, Koyunlu köyünde ilk kurulan konteynerde incelemede bulundu. Vatandaşlarla görüşen Vali Öner, 73 ağır hasarlı ev için 73 konteyner kurulumu yapılacağını bildirdi. Konteynerlerden 30'unun geldiğini belirten Öner, İlk konteynerimizi Koyunlu köyünde kurduk. Yakın zamanda inşallah enerji, su, benzeri hizmetleri yapıldıktan sonra vatandaşımızın istifadesine sunacağız. Hızlı ve seri bir şekilde AFAD Başkanlığı'nın sağladığı imkanlar, ilgili kurum kuruluşların hasar tespit çalışmaları devam ediyor. Diğer bir taraftan iaşe, ibate hizmetleriyle ilgili Kızılay'ın olsun AFAD, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nın kuru gıda yardımlarıyla vatandaşlarımızın gündelik ihtiyaçlarını gidermenin gayretindeyiz. Dün akşam itibariyle 571 çadır kurulmuştu. Bugün 70 çadır kurulumunu tamamlayacağız. Böylelikle ilimizde kurulması gereken çadırların tamamını kurmuş olacağız diye konuştu. Depremde 48 vatandaşın ahırının ağır hasarlı olduğunu ifade eden Vali Öner, 35 noktada kurulacak hayvan çadırlarının altyapısını kilit parke taşla kaplayıp kurulumunu gerçekleştireceklerini söyledi. (DHA)