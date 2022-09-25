POSOF'TA ARSİYAN DAĞI'NA KAR YAĞDI - Son Dakika
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POSOF'TA ARSİYAN DAĞI'NA KAR YAĞDI

25.09.2022 09:45

ARDAHAN'ın Posof ile Artvin'in Şavşat ilçeleri arasındaki Arsiyan Dağı'nın zirvesine, mevsimin ilk karı yağdı.

ARDAHAN'ın Posof ile Artvin'in Şavşat ilçeleri arasındaki Arsiyan Dağı'nın zirvesine, mevsimin ilk karı yağdı.

Posof'ta dün etkili olan yağmur, yüksek kesimlerde kara dönüştü. Hava sıcaklığının giderek düşmesiyle deniz seviyesinden 2 bin 500 metre yükseklikteki Arsiyan Dağı, beyaza büründü. Posof'ta yaşayan Orhan Önalan, Kış erken geldi, dağlara kar düştü. Allah kolaylıklar versin. İnşallah kışımız kolay geçer. Kış telaşı ve yakacak derdimiz başladı. Ama ne odun aldık ne kömür dedi.

GÖRÜNTÜDE

-Karlı dağlar

-Vatandaşların konuşması

-Kara yolunda giden araçlar

Haber-Kamera Alper TURGUT POSOF(Ardahan), (DHA)

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Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel POSOF'TA ARSİYAN DAĞI'NA KAR YAĞDI - Son Dakika

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SON DAKİKA: POSOF'TA ARSİYAN DAĞI'NA KAR YAĞDI - Son Dakika
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