Posof'ta dün etkili olan yağmur, yüksek kesimlerde kara dönüştü. Hava sıcaklığının giderek düşmesiyle deniz seviyesinden 2 bin 500 metre yükseklikteki Arsiyan Dağı, beyaza büründü. Posof'ta yaşayan Orhan Önalan, Kış erken geldi, dağlara kar düştü. Allah kolaylıklar versin. İnşallah kışımız kolay geçer. Kış telaşı ve yakacak derdimiz başladı. Ama ne odun aldık ne kömür dedi.

Kaynak: DHA

Toros Dağları, Ardahan, Artvin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › POSOF'TA ARSİYAN DAĞI'NA KAR YAĞDI - Son Dakika

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