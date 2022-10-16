Yoğun sis, kentin yüksek kesimleriyle Ardahan ovası çevresinde etkisini gösterdi. Yer yer görüş mesafesini düşüren sis ulaşımda aksaklığa neden olmadı. Özellikle Ardahan ovası ile Çamlıçatak ormanlık mevkiinde yoğun olarak gözlenen sis, kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı.

Kaynak: İHA

Ardahan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Ardahan gündem haberleri | Ardahan'dan sis manzaraları - Son Dakika

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