Ardahan gündem haberleri: Bakan Yardımcısı Çataklı: Ardahan'da 20 köyde 102 konut ve 87 ahır ağır hasarlı - Son Dakika
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Ardahan gündem haberleri: Bakan Yardımcısı Çataklı: Ardahan'da 20 köyde 102 konut ve 87 ahır ağır hasarlı

01.10.2022 17:20
Ardahan gündem haberleri: Bakan Yardımcısı Çataklı: Ardahan'da 20 köyde 102 konut ve 87 ahır ağır hasarlı

Ardahan gündem haberine göre İÇİŞLERİ Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Ardahan'ın Göle ilçesinde depremden etkilenen köylerde incelemelerde bulunarak, "Deprem 20 köyde etkili oldu; 102 konut, 87 ahır ve 45 depo ağır hasar gördü.

İÇİŞLERİ Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Ardahan'ın Göle ilçesinde depremden etkilenen köylerde incelemelerde bulunarak, "Deprem 20 köyde etkili oldu; 102 konut, 87 ahır ve 45 depo ağır hasar gördü. Yaklaşan kış öncesi evleri ağır hasarlı olan vatandaşlara konteyner, ahırları yıkılanlara da hayvan çadırı verilecek" dedi.

İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, AFAD Başkanı Yunus Sezer'le birlikte 27 Eylül'de meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki depremin etkili olduğu Ardahan'ın Göle ilçesine bağlı köylerde incelemelerde bulundu. Vali Hüseyin Öner'den çalışmalar hakkında bilgi alan Çataklı, depremden etkilenenlerle görüştü, taleplerini dinledi. Kuytuca köyünde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, depremin hemen ardından valilik başkanlığında, AFAD Koordinasyon Merkezi oluşturulduğunu ve kendilerinin de AFAD Başkanlığı aracılığıyla çalışmaları takip ettiklerini söyledi. Yapılan tespitlere göre, depremin 20 köyde etkili olduğu söyleyen Çataklı, "Manzara genel olarak şöyle; 20 köyde etkili olmuş ama 12'sinde hasar var. Özellikle 6 köyde hasar daha fazla. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü'müz ilk hasar tespitlerini tamamladı. 102 konut, 87 ahır ve 45 depoda ağır hasar gözüküyor. Bunlar ilk tespitler. Kesin tespitler, yapılacak askıya çıkacak. Vatandaşların itirazları ve eksik gördüğü kusurlu gördüğü konular olursa da onlara tekrar bakılacak" diye konuştu.

'5'ER BİN LİRA DAHA YATIRILDI'  Deprem bölgesine ilk etapta gönderilen 160 çadırdan 155'inin kurulduğunu; battaniye, nevresim takımlarının dağıtıldığını kaydeden İsmail Çataklı, incelemeleri sırasında köylülerin taleplerini dinlediklerini söyledi. Her köyde bir ekip olduğunu AFAD ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ekiplerinin incelemelerini sürdürdüğünü belirten Çataklı, Kızılay tarafından sıcak yemek dağıtımının yanı sıra gıda paketi dağıtılacağını da kaydetti. Evleri hasar gören, yıkılan ve evine giremeyenlere Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı üzerinden 3'er bin liranın hesaplarına yatırıldığını söyleyen Çataklı, "İlave olarak evleri hasar gören, yıkılacak konutlarla ilgili bugün AFAD'dan da temel ihtiyaçlarını karşılamak üzere 5'er bin lira hesaplarına yatırdık. Tek tek vatandaşlara bilgi veriliyor. Böylelikle temel ihtiyaçlarını da karşılamış olduk" dedi.

Sürecin artık kış olduğunu ve buna göre tedbirler aldıklarını kaydeden Çataklı, "Önümüzdeki sürecin kış olduğunun farkındayız. Zaman az, Ardahan'dayız, sert bir coğrafyadayız. Hayvancılığın yaygın olduğu yerdeyiz. Hem konutları hasar görmüş vatandaşlarımıza kışa daha uygun koşullarda ulaşabilmeleri için konteyner planlaması yaptık. Hasar durumlarına göre kar düşmeden konteynere alacağız. Yıkılan ahırlar sebebiyle hayvanlarını ahırlara alamayacaklar için hayvan çadırı planlaması yaptık. Vatandaşlarımızı konteynerlere, ahırları zarar gören vatandaşlarımıza hayvan çadırı vermek suretiyle kışı geçirmelerini sağlayacağız" dedi.


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BAKAN YARDIMCISI ÇATAKLI: ARDAHAN'DA 20 KÖYDE 102 KONUT VE 87 AHIR AĞIR HASARLI BAKAN YARDIMCISI ÇATAKLI: ARDAHAN'DA 20 KÖYDE 102 KONUT VE 87 AHIR AĞIR HASARLI İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, Göle'de depremden etkilenen köylerde inceleme yaptı Açıklaması İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, Göle'de depremden etkilenen köylerde inceleme yaptı Açıklaması
Kaynak: DHA

İsmail Çataklı, Ardahan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ardahan gündem haberleri: Bakan Yardımcısı Çataklı: Ardahan'da 20 köyde 102 konut ve 87 ahır ağır hasarlı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ardahan gündem haberleri: Bakan Yardımcısı Çataklı: Ardahan'da 20 köyde 102 konut ve 87 ahır ağır hasarlı - Son Dakika
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