Ardahan güne karla uyandı - Son Dakika
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Ardahan güne karla uyandı

01.03.2022 09:24

Ardahan güne karla uyandı Ardahanlılar bu sabah güne karla uyandı.

Ardahan güne karla uyandı

ARDAHAN - Ardahanlılar bu sabah güne karla uyandı.

Akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sabah saatlerinde de etkisini arttırarak devam etmesi sonucu kent beyaza bürüdü. Ardahanlılar sabah uyandıklarında kar sürprizi ile karşılaştılar. Geçtiğimiz haftalarda mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar 6 derece kadar düştü.

Sıcaklıklar 6 derece kadar düşerken, Ardahan'da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı kenti beyaza bürüdü. Kar yağışının bereket olduğunu söyleyen Yunus Altundal, "Memleketin güzelliği yağıyor" dedi.

Ardahan güne karla uyandı
Ardahan güne karla uyandı
Ardahan güne karla uyandı

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Ardahan, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ardahan güne karla uyandı - Son Dakika


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