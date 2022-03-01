Ardahan güne karla uyandı - Son Dakika

Ardahan güne karla uyandı

ARDAHAN - Ardahanlılar bu sabah güne karla uyandı.

Akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sabah saatlerinde de etkisini arttırarak devam etmesi sonucu kent beyaza bürüdü. Ardahanlılar sabah uyandıklarında kar sürprizi ile karşılaştılar. Geçtiğimiz haftalarda mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar 6 derece kadar düştü.

Sıcaklıklar 6 derece kadar düşerken, Ardahan'da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı kenti beyaza bürüdü. Kar yağışının bereket olduğunu söyleyen Yunus Altundal, "Memleketin güzelliği yağıyor" dedi.