Ardahan haber: Ardahan'da 5 büyüklüğünde deprem - Son Dakika
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Ardahan haber: Ardahan'da 5 büyüklüğünde deprem

27.09.2022 17:41
Ardahan haber: Ardahan'da 5 büyüklüğünde deprem

Ardahan haberi: ARDAHAN'ın Göle ilçesinde, Richter ölçeğine göre, 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ARDAHAN'ın Göle ilçesinde, Richter ölçeğine göre, 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı, Erzurum, Kars, Ağrı ve Iğdır'da da hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, saat 17.08'de, merkez üssü Göle ilçesi olan 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğindeki deprem, Erzurum, Kars, Ağrı ve Iğdır'da da hissedildi. İlk belirlemelere göre, Göle merkez ile Esenyayla ve Yağmuroğlu köylerindeki bazı evlerde çatlaklar oluştuğu öğrenildi. Bölgede paniğe neden olan deprem sonrası hasar tespit çalışmaları sürdürülüyor.


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Kaynak: DHA

Erzurum, Iğdır, Ağrı, Göle, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ardahan haber: Ardahan'da 5 büyüklüğünde deprem - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ardahan haber: Ardahan'da 5 büyüklüğünde deprem - Son Dakika
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