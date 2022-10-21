Ardahan'da 3 ay önce kaybolan çobanın cesedi feci halde bulundu - Son Dakika
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Ardahan'da 3 ay önce kaybolan çobanın cesedi feci halde bulundu

21.10.2022 17:49
Ardahan'da 3 ay önce kaybolan çobanın cesedi feci halde bulundu

Ardahan'ın Hanak ilçesinde bulunan bir arazide erkek cesedi bulundu. Uzun süredir açık alanda olduğu için tanınmaz hale gelen cesedin 3 ay önce çobanlık yaparken kaybolan Erhan Uslusu'ya ait olduğu belirlendi.

Yamçılı köyünde açık arazide ceset gören vatandaşlar, durumu jandarmaya haber verdi. Bölgeye gelen ekipler, yaptıkları incelemede cesedin bir erkeğe ait olduğunu belirledi. Uzun süredir açık alanda olduğu değerlendirilen ceset, otopsi için Ardahan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

3 AY ÖNCE KAYBOLAN ÇABANA AİT

İlçede 3 ay önce çobanlık yaparken kaybolan Erhan Uslusu'ya ait olduğu değerlendirilen cesedin otopsi işlemlerinin ardından kime ait olduğunun belirleneceği bildirildi.

Kaynak: İHA
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Ardahan, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ardahan'da 3 ay önce kaybolan çobanın cesedi feci halde bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ardahan'da 3 ay önce kaybolan çobanın cesedi feci halde bulundu - Son Dakika
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