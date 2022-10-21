Yamçılı köyünde açık arazide ceset gören vatandaşlar, durumu jandarmaya haber verdi. Bölgeye gelen ekipler, yaptıkları incelemede cesedin bir erkeğe ait olduğunu belirledi. Uzun süredir açık alanda olduğu değerlendirilen ceset, otopsi için Ardahan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: İHA

Ardahan, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Ardahan'da 3 ay önce kaybolan çobanın cesedi feci halde bulundu - Son Dakika

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