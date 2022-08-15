Ardahan haber! Ardahan'da "bir günlükler"in "ölüm uçuşu" sürüyor - Son Dakika
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Ardahan haber! Ardahan'da "bir günlükler"in "ölüm uçuşu" sürüyor

15.08.2022 11:40
Ardahan haber! Ardahan'da "bir günlükler"in "ölüm uçuşu" sürüyor

Ardahan haberleri... Ardahan'da, "bir günlükler" ve "mayıs sinekleri" olarak adlandırılan, kelebeği andıran canlıların "ölüm uçuşu" devam ediyor.

Ardahan'da, "bir günlükler" ve "mayıs sinekleri" olarak adlandırılan, kelebeği andıran canlıların "ölüm uçuşu" devam ediyor.

Kentte genellikle Kura Nehri kıyısındaki Ardahan Kalesi ile Ardahan Köprüsü bölgesinde toplanan çok sayıda sinek, aydınlatma lambalarının etrafını sarıyor.

Önceki gün başlayan ve akşamları aydınlatma lambaları etrafında toplanan sineklerin, "ölüm dansını" izlemek ve görmek amacıyla çok sayıda vatandaş alana geliyor.

Sineklerin uçuşlarını izleyen Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, gazetecilere, söz konusu olayı başka yerde duymadığını söyledi.

Olayın özellikle Kura Nehri Vadisinde yaşanmasının Ardahan için önemli olduğunu ve araştırılması gereken bir konu olduğunu belirten Demir, "Kura Nehri ve Tarihi Köprü bölgesinde uçuşan bu sinekler adeta kar tanesi gibi. İzlemeye değer. Ben de bu nedenle geldim. Bu konuya ilişkin bilim insanları bize doğru bilgiyi verecektir." dedi.

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Kaynak: AA

Ardahan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ardahan haber! Ardahan'da 'bir günlükler'in 'ölüm uçuşu' sürüyor - Son Dakika

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