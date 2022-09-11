Ardahan haber... İYİ Parti Ardahan İl Başkanı Polat, darbedildi - Son Dakika
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Ardahan haber... İYİ Parti Ardahan İl Başkanı Polat, darbedildi

11.09.2022 14:58
Ardahan haber... İYİ Parti Ardahan İl Başkanı Polat, darbedildi

Ardahan haberine göre İYİ Parti Ardahan İl Başkanı Taşkın Polat, diyalize girdiği gördüğü hastaneden çıkarken 3 kişinin tekme ve yumruklu saldırısına uğradı.

İYİ Parti Ardahan İl Başkanı Taşkın Polat, diyalize girdiği gördüğü hastaneden çıkarken 3 kişinin tekme ve yumruklu saldırısına uğradı. Hafif yaralanan Polat, "Saldırının siyasi olduğunu düşünüyorum" dedi.

Olay, 10 Eylül'de Ardahan Devlet Hastanesi bahçesinde yaşandı. Başkan Taşkın Polat, hastanede diyaliz tedavisini aldıktan sonra aracına bineceği sırada kimliği belirsiz 3 kişinin saldırısına uğradı. Tekme ve yumruklu saldırıda Polat, hafif yaralandı. Kendisine saldıranların hastanenin güvenlik kameraları tarafından tespit edildiğini ve şüphelilerin Ardahanlı olmadığını belirten Polat şunları söyledi:

"Hastaneden diyalizden çıkarken daha önce hiç görmediğim ve tanımadığım 3 kişi tarafından saldırıya uğradım. Benim kimse ile şahsi bir hesabım, kimseyle herhangi bir kavgam, alacak verecek davam yok. Bu saldırının siyasi olduğunu düşünüyorum. Er ya da geç bu alçakça saldırıyı yapanlarla elbetteki yüz yüze geleceğiz. Devletimiz ve polislerimiz araştırmayı yapıyor, inşallah en kısa zamanda failler yakalanacak ve biz de kendilerini tanımış olacağız."

Saldırganların yakalanması için polis çalışmasını sürdürüyor.

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Kaynak: DHA

Devlet Hastanesi, İYİ Parti, Ardahan, Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ardahan haber... İYİ Parti Ardahan İl Başkanı Polat, darbedildi - Son Dakika

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