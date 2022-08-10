Silivri'de etkili olan kuvvetli sağanak yağış, su baskınlarına neden oldu. Yollar göle dönerken vatandaşlar zor anlar yaşadı. Değirmendurağı mevkiinde yolun karşısına geçmeye çalışan bir kadın, bu birikintisinin içine düştü. Çevredeki vatandaşlar kadını suların içerisinde kaldırarak karşıya geçmesine yardımcı oldu. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

su, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Ardahan haber... Silivri'de göle dönen yolda düşen kadına vatandaşlar yardım etti - Son Dakika

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