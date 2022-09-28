Son dakika haberi! KARS VALİSİ HASAR İHBARLARINA GEREKLİ MÜDAHALE YAPILIYOR - Son Dakika
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Son dakika haberi! KARS VALİSİ HASAR İHBARLARINA GEREKLİ MÜDAHALE YAPILIYOR

28.09.2022 15:33

Son dakika haber: Ardahan'da dün meydana gelen deprem sonrası sahadaki inceleme çalışmaları devam ediyor.

Ardahan'da dün meydana gelen deprem sonrası sahadaki inceleme çalışmaları devam ediyor. Depremin hissedildiği Kars'ta da hasar ihbarlarına müdahale ediliyor.

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyonu İzleme ve Değerlendirme toplantısında Kars'ta da hissedilen depremle ilgili konuşan Kars Valisi Türker Öksüz, can kaybı ve yaralı olmadığını söyledi. Vali Öksüz, "Biliyorsunuz Ardahan Göle merkezli 5.0 büyüklüğünde bir deprem oldu. İlimizde de hissedildi. Allah'a çok şükür, bir can kaybımız ve yaralımız yok. Bu en büyük tesellimiz. Malum Göle bize yakın bir ilçe. Dünden beri ilgili kurumlarımız AFAD, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü teknik elemanları bize gelen hasar ihbarlarına gerekli müdahaleyi yapıyorlar. Şu anda çalışmalar devam ediyor. Bir sayı vermem doğru değil ama ufak tefek çatlaklarla ilgili ihbarlar bize ulaştı. Onları da teknik elemanlarımız takip ediyorlar. Yaptıkları tespitlerin sonuçlarına göre gerekli işlemleri inşallah görüşeceğiz ama önemli bir problemimiz yok çok şükür" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ GEÇLİYOR

KARS (DHA)

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Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Son dakika haberi! KARS VALİSİ HASAR İHBARLARINA GEREKLİ MÜDAHALE YAPILIYOR - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi! KARS VALİSİ HASAR İHBARLARINA GEREKLİ MÜDAHALE YAPILIYOR - Son Dakika
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