Ardahan haberi... Ardahan'da kaçak olan 174 paket sigara ile 4 litre içki ele geçirildi - Son Dakika
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Ardahan haberi... Ardahan'da kaçak olan 174 paket sigara ile 4 litre içki ele geçirildi

07.10.2022 15:32
Ardahan haberi... Ardahan'da kaçak olan 174 paket sigara ile 4 litre içki ele geçirildi

Ardahan gelişmesine göre Çıldır ilçesinde yasal olmayan yollarla yurda sokulan 174 paket sigara ve 4 litre içki yakalandı.

Çıldır ilçesinde yasal olmayan yollarla yurda sokulan 174 paket sigara ve 4 litre içki yakalandı.

Gürcistan'a açılan Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı'nın bulunduğu ilçede, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, bu çerçevede bir iş yeri ile yanındaki atıl binada gümrük kaçağı sigara ve içki satıldığı bilgisi üzerine operasyon düzenlendi.

Bu adreslerdeki aramalarda 174 paket kaçak sigara ile 4 litre kaçak içki ele geçirildi.

Olaya ilişkin bir şüpheli hakkında "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet etme" suçundan yasal işlem başlatıldı.

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Kaynak: AA

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Emniyet Müdürlüğü, Gürcistan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ardahan haberi... Ardahan'da kaçak olan 174 paket sigara ile 4 litre içki ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ardahan haberi... Ardahan'da kaçak olan 174 paket sigara ile 4 litre içki ele geçirildi - Son Dakika
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