Ekipler, bu çerçevede bir iş yeri ile yanındaki atıl binada gümrük kaçağı sigara ve içki satıldığı bilgisi üzerine operasyon düzenlendi.

Kaynak: AA

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Emniyet Müdürlüğü, Gürcistan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Ardahan haberi... Ardahan'da kaçak olan 174 paket sigara ile 4 litre içki ele geçirildi - Son Dakika

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