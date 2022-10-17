Ardahan haberi | Ardahan Valisi Öner, Türkgözü Gümrük Kapısı'ndaki inşaat çalışmalarını inceledi Açıklaması - Son Dakika
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Ardahan haberi | Ardahan Valisi Öner, Türkgözü Gümrük Kapısı'ndaki inşaat çalışmalarını inceledi Açıklaması

17.10.2022 20:13
Ardahan haberi | Ardahan Valisi Öner, Türkgözü Gümrük Kapısı'ndaki inşaat çalışmalarını inceledi Açıklaması

Edinilen Ardahan gelişmesine göre Ardahan Valisi Hüseyin Öner, Gürcistan'a açılan Türkgözü Gümrük Kapısı'nın yeniden modernizasyonu kapsamında yürütülen çalışmaları inceledi.

Ardahan Valisi Hüseyin Öner, Gürcistan'a açılan Türkgözü Gümrük Kapısı'nın yeniden modernizasyonu kapsamında yürütülen çalışmaları inceledi.

Türkiye ile Gürcistan arasındaki Türkgözü Gümrük Kapısı'nın modernizesi için Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğince geçen yıl başlatılan inşaat çalışmaları devam ediyor.

Çift giriş çıkışlı gümrük binalarının yanı sıra restoran, satış mağazası ve personel lojmanlarının da yer alacağı sınır kapısı, son teknolojik imkanlarla donatılacak.

Gelecek yılın ortalarında tamamlanması planlanan çalışmaların denetiminde Vali Öner'e, Kaçkar Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü Recep Bilgin ve ilgililer eşlik etti.

Vali Öner, burada yaptığı açıklamada, Türkgözü Gümrük Kapısı'nın Ardahan üzerinden Orta Asya ve Kafkaslar'a açılan Türkiye'nin önemli bir kapısı olacağını bildirdi.

Süreci yerinde incelemek için geldiklerini belirten Öner, şunları kaydetti:

"Çalışmalar hızlı bir şekilde devam ediyor. İnşallah çalışmalar tamamlandığında Türkgözü Kapımız, başta ticaret ile uğraşan vatandaşlarımıza ve dışarıdan ülkemize gelecek olan turistlere daha iyi ve daha kaliteli hizmet verecektir. Modern bir kapı haline dönüşecek Türkgözü Kapımız, aynı zamanda ülkemizin ticari faaliyetlerden elde ettiği katma değerini de arttıracaktır."

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Kaynak: AA

Gürcistan, Ardahan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ardahan haberi | Ardahan Valisi Öner, Türkgözü Gümrük Kapısı'ndaki inşaat çalışmalarını inceledi Açıklaması - Son Dakika

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