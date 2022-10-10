Ardahan'da hava sıcaklıklarının düşmesiyle yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu. Kent merkezinde yer yer sağanak yağmurdan oluşan yağışlar yüksek rakımlı bölgelerde kara dönüştü. Ardahan-Posof kara yolunun Ilgar Dağı mevkiinde etkili olan kar yağışı, trafikte zaman zaman aksamalara neden oluyor.

ARDAHAN - Ardahan'da akşam saatlerinde başlayan ve gece saatlerinde de devam eden sağanak, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Güncel › Ardahan haberleri... Ardahan'ın yüksek kesimlerinde kar sürprizi - Son Dakika

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