Ardahan haberleri... Ardahan'ın yüksek kesimlerinde kar sürprizi - Son Dakika
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Ardahan haberleri... Ardahan'ın yüksek kesimlerinde kar sürprizi

10.10.2022 01:11

Ardahan gündem haberi... Ardahan'ın yüksek kesimlerinde kar sürprizi Ardahan'da akşam saatlerinde başlayan ve gece saatlerinde de devam eden sağanak, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı.

Ardahan'ın yüksek kesimlerinde kar sürprizi

ARDAHAN - Ardahan'da akşam saatlerinde başlayan ve gece saatlerinde de devam eden sağanak, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı.

Ardahan'da hava sıcaklıklarının düşmesiyle yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu. Kent merkezinde yer yer sağanak yağmurdan oluşan yağışlar yüksek rakımlı bölgelerde kara dönüştü. Ardahan-Posof kara yolunun Ilgar Dağı mevkiinde etkili olan kar yağışı, trafikte zaman zaman aksamalara neden oluyor.

Sürücüler güçlükle ilerlerken yetkililer ise sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

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Kaynak: İHA

Ardahan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ardahan haberleri... Ardahan'ın yüksek kesimlerinde kar sürprizi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ardahan haberleri... Ardahan'ın yüksek kesimlerinde kar sürprizi - Son Dakika
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