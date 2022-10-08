Ardahan haber: Ardahan Valisi Öner, depremden etkilenen köylerdeki altyapı çalışmalarını inceledi - Son Dakika
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Ardahan haber: Ardahan Valisi Öner, depremden etkilenen köylerdeki altyapı çalışmalarını inceledi

08.10.2022 16:02

Ardahan haberine göre Ardahan Valisi Hüseyin Öner, Göle ilçesinde depremden etkilenen köylerde yürütülen altyapı çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı.

Ardahan Valisi Hüseyin Öner, Göle ilçesinde depremden etkilenen köylerde yürütülen altyapı çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı.

İlçede 27 Eylül'de meydana gelen 5 büyüklüğündeki deprem nedeniyle bazı evlerin hasar gördüğü ya da yapılarda çatlaklar oluşan köylerde, çeşitli kurumların görevlilerinin vatandaşların ihtiyaçları gidermek için başlattığı çalışmalar sürüyor.

Çalışmalar kapsamında, evlerine girmekte endişe yaşayan vatandaşlar için AFAD'ın kurduğu 650 çadırın yanı sıra konteyner kurma çalışmaları da devam ediyor.

Vali Öner de Afet Koordinasyon Merkezini ziyaretinin ardından Koyunlu ve Kuytuca köylerinde incelemelerde bulundu.

Öner, incelemeler sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, depremden etkilenen vatandaşların sorun ve taleplerinin verimli karşılanması için çalışmaları sürdürdüklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımızın depreme ilişkin ihtiyaçların yanı sıra altyapıya yönelik çalışmalarımız da sürüyor. Bugün Koyunlu köyündeki yol yapım çalışmalarını yerinde görmek için buradayız. Altyapı çalışmalarımız, diğer işlerimizi de hızlandırmış olacak. Devlet olarak vatandaşımızın yaşamını kolaylaştırmanın gayretindeyiz. Bu çalışmaların tamamı bunun için yapılıyor."

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Kaynak: AA

Ardahan, Eylül, Göle, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ardahan haber: Ardahan Valisi Öner, depremden etkilenen köylerdeki altyapı çalışmalarını inceledi - Son Dakika

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