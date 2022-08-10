Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Tekirdağ, Afyonkarahisar, Ankara , Burdur , Denizli , Eskişehir , Isparta , Kütahya ve Uşak illeri için sarı kodlu uyarı yaparak dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini belirtmişti. Beklenen yağış sabah saatlerinde Çorlu'da kuvvetli şekilde etkisini gösterdi. Kuvvetli yağış sebebiyle yollar göle dönerken, yapılan uyarılardan habersiz sokağa çıkan vatandaşlar, yağmura hazırlıksız yakalandı. Şemsiyesi olmayan vatandaşlar, dükkan önlerine, duraklara ve saçak altlarına sığındı.

Kaynak: İHA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Tekirdağ, Çorlu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Tekirdağ gündem haberi | Çorlu'da kuvvetli yağış yolları göle çevirdi - Son Dakika

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