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ARDAHAN HEYELAN NEDENİYLE KÖY BOŞALTILDI

7 saat önce

Ardahan'ın Posof ilçesine bağlı 50 haneli, 95 nüfuslu Savaşır köyü, heyelan riski yüzünden boşaltıldı.

Ardahan'ın Posof ilçesine bağlı 50 haneli, 95 nüfuslu Savaşır köyü, heyelan riski yüzünden boşaltıldı. Posof'a 18 kilometre uzaklıktaki Savaşır köyünde, geçtiğimiz 6 Haziran'dan itibaren toprak kayması yaşanmaya başladı. Dün akşam saatlerinde de köy üzerindeki yamaçta oluşan heyelan nedeniyle karayolu ve toprak arazilerde dev yarıklar oluştu. Evlerin bir kısmında da çatlaklar oluşması üzerine köylüler, durumu yetkililere bildirdi. Heyelan riski üzerine köye giden ekipler, inceleme yaparak hasar tespitleri belirledi. Ardahan AFAD ekibiyle birlikte köyde incelemelerde bulunan Posof Kaymakamı Enver Yılmaz, Köyün üzerindeki yamaçta meydana gelen heyelan nedeniyle köydeki evlere baskı yapmış ve çatlaklar meydana gelmiş. Bazı çatlaklar dün akşam oluşmuş. Yerleşim yerlerindeki çatlaklar nedeniyle insanımızı tehlikeye atmamak amacıyla köyün tedbir amacıyla boşaltılmasına karar verildi dedi.
Köyün tamamen boşaltılması kararı ardından köylüler, eşyalarını traktörlere doldurarak yayla evlerine taşındılar. Köylüler geçici olarak yayla evlerine taşındıklarını, yayla dönüşü ne yapacaklarını bilemediklerini ve devletten acil yardım beklediklerini belirttiler. Evlerini boşaltan bazı kadınlar, gözyaşlarını tutamadı. Köylülerin bir kısmı yaylada olurken, kalan kısmı da ilçe merkezindeki okul lojmanlarına yerleştirilecek.
Öte yandan AFAD ekipleri, köy üzerindeki farklı bir alanda konut yapılacak yerler için ön inceleme yaptı.
ARDAHAN HEYELAN NEDENİYLE KÖY BOŞALTILDI
Haber Yayın Tarihi : 11.06.2019 05:36 Kaynak: DHA
6 Haziran, Posof, Ardahan, Güncel
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