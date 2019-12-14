Ardahan heyeti Gürcistan'a ziyarette bulundu - Son Dakika

Ardahan Valisi Mustafa Masatlı, beraberindeki heyetle Gürcistan'ın Samtskhe-Javakheti bölgesine ziyarette bulundu.

Vali Masatlı ile Samtskhe-Javakheti bölgesi Valisi Besik Amiranashvili başkanlığında ziyaret kapsamında değerlendirme toplantısı yapıldı.

Her iki ülke yetkililerinin katıldığı toplantıda, Ardahan ve Ahıska merkezli Samtskhe-Cavakheti bölgesinin birbirleriyle olan ilişkileri ele alındı.

Vali Masatlı, toplantı ve ziyaretin verimli geçtiğini belirterek, "Toplantımızda her iki bölgenin sınır kapısı geçişlerinin yanı sıra sınır güvenliği, ticaret başta olmak üzere turizm ve kültürel potansiyellerin değerlendirilmesi, ayrıca karşılıklı iş birliğinin geliştirilmesi noktasında görüşmelerde bulunduk. Ziyaretimiz verimli geçti." dedi.

Masatlı, komşu Gürcistan arasındaki dostane ilişkilerin söz konusu toplantılarla daha da güçlendiğini vurguladı.

Ardahan İl Emniyet Müdürü Ünsal Hayal, İl Jandarma Komutanı Selçuk Özdem ve Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Çetin Demirci'nin de katıldığı toplantı sonrası Türk heyeti, Ahıska Kalesi ve kale içerisindeki Ahmediye Cami ile medresenin yanı sıra, Aspinza bölgesindeki müzeyi gezdi.