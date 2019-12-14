Ardahan heyeti Gürcistan'a ziyarette bulundu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ardahan heyeti Gürcistan'a ziyarette bulundu - Son Dakika

Ardahan heyeti Gürcistan'a ziyarette bulundu

6 saat önce

Ardahan Valisi Mustafa Masatlı, beraberindeki heyetle Gürcistan'ın Samtskhe-Javakheti bölgesine ziyarette bulundu.

Ardahan heyeti Gürcistan'a ziyarette bulundu, System.String[]

Ardahan Valisi Mustafa Masatlı, beraberindeki heyetle Gürcistan'ın Samtskhe-Javakheti bölgesine ziyarette bulundu.

Vali Masatlı ile Samtskhe-Javakheti bölgesi Valisi Besik Amiranashvili başkanlığında ziyaret kapsamında değerlendirme toplantısı yapıldı.

Her iki ülke yetkililerinin katıldığı toplantıda, Ardahan ve Ahıska merkezli Samtskhe-Cavakheti bölgesinin birbirleriyle olan ilişkileri ele alındı.

Vali Masatlı, toplantı ve ziyaretin verimli geçtiğini belirterek, "Toplantımızda her iki bölgenin sınır kapısı geçişlerinin yanı sıra sınır güvenliği, ticaret başta olmak üzere turizm ve kültürel potansiyellerin değerlendirilmesi, ayrıca karşılıklı iş birliğinin geliştirilmesi noktasında görüşmelerde bulunduk. Ziyaretimiz verimli geçti." dedi.

Masatlı, komşu Gürcistan arasındaki dostane ilişkilerin söz konusu toplantılarla daha da güçlendiğini vurguladı.

Ardahan İl Emniyet Müdürü Ünsal Hayal, İl Jandarma Komutanı Selçuk Özdem ve Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Çetin Demirci'nin de katıldığı toplantı sonrası Türk heyeti, Ahıska Kalesi ve kale içerisindeki Ahmediye Cami ile medresenin yanı sıra, Aspinza bölgesindeki müzeyi gezdi.

Gürcistan, Ardahan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 06:20 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Çöpe atılan 70 bin dolarının izini takip edip buldu
Metroda bir kadın, başörtülü kadınlara hakaret edip saldırdı Tahran'da hava kirliliği nedeniyle yarın okullar tatil edildi 3,5 yaşındaki çocuk, kendi kendine İngilizce öğrendi

Son Dakika Haberleri
00:27 Hasarlı kaza tutanağı tutan sürücülere otomobil çarptı: 6 yaralı - Son Dakika
00:13 Hasarlı kaza tutanağı tutan sürücülere otomobil çarptı 6 yaralı - Son Dakika
00:05 Otomobil kaza sonrası toplanan kalabalığa daldı: 6 yaralı - Son Dakika
00:02 Karabük'te devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı - Son Dakika
00:02 GÜNDEM ÖZETİ / 15 Aralık 2019 - Son Dakika
23:25 Çöpe atılan 70 bin dolarının izini takip edip buldu - Son Dakika
22:34 Metroda bir kadın, başörtülü kadınlara hakaret edip saldırdı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.12.2019 00:30:42. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Ardahan heyeti Gürcistan'a ziyarette bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]