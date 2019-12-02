Son Dakika Haberleri: Ardahan-Hoçvan Dernekler Federasyonu, tasarım atölyesi için destek bekliyor
Son Dakika Güncel Ardahan-Hoçvan Dernekler Federasyonu, tasarım atölyesi için destek bekliyor - Son Dakika

Ardahan-Hoçvan Dernekler Federasyonu, tasarım atölyesi için destek bekliyor

6 saat önce

Esenyurt'a faaliyet gösteren Ardahan-Hoçvan Dernekler Federasyonu, Esenyurt Halk Eğitim Merkezi desteğiyle açtığı biçki dikiş tasarım atölyesi için hayırseverlerden destek bekliyor.

Ardahan-Hoçvan Dernekler Federasyonu, tasarım atölyesi için destek bekliyor, System.String[]

Esenyurt'a faaliyet gösteren Ardahan-Hoçvan Dernekler Federasyonu, Esenyurt Halk Eğitim Merkezi desteğiyle açtığı biçki dikiş tasarım atölyesi için hayırseverlerden destek bekliyor.

Federasyon Başkanı Türkan Yılmaz, yaptığı açıklamada, her gün onlarca kadının kurs aldığı ve üretim yaptığı atölyenin imkanlarının kısıtlı olduğunu söyledi.

STK olarak ayrıca onlarca öğrenciye de burs verdiklerini ve çalışmalarında maddi olarak zorlandıklarını dile getiren Yılmaz, "Hayırsever iş adamlarımızdan atölye için yardım istiyoruz. Federasyon binamızda atölyemiz devam ediyor. Daha çok tabana yayılmak istiyoruz. Kadınlarımızı meslek sahibi yapmayı ve ekonomilerine faydalı olmayı hedefliyoruz." dedi.

Kursiyer Ferhan Avşar da atölyeyi duyduklarında çok sevindiklerini ifade ederek, "Bu etkinlik çok güzel, sadece bölgemize has bir şey değil. Esenyurt'ta oturan herkesin faydalanacağı bir etkinlik. Yolumuza devam etmemiz için destek bekliyoruz. Atölyenin daha aktif ve faydalı hale gelmesi için yardıma ihtiyacımız var." diye konuştu.

Esenyurt, Ardahan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 06:56 Kaynak: AA
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