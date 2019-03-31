Son Dakika Haberleri: Ardahan'ı El Birliği ile İnşa Etmek Amacındayız"

Ardahan'ı El Birliği ile İnşa Etmek Amacındayız"

20 dakika önce

Ardahan Belediye Başkanlığını kazanan CHP adayı Faruk Demir, "Yeniden üreten, kendi kendine yeten bir Ardahan için çalışacağız, asıl olan budur.

Ardahan'ı El Birliği ile İnşa Etmek Amacındayız
Ardahan Belediye Başkanlığını kazanan CHP adayı Faruk Demir, "Yeniden üreten, kendi kendine yeten bir Ardahan için çalışacağız, asıl olan budur. Ardahan'ı el birliği ile inşa etmek amacındayız." dedi.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Ardahan Belediye Başkanlığını kazanan CHP'nin adayı Faruk Demir, partisinin İl Başkanlığı binasında gazetecilere yaptığı açıklamada, seçimin Ardahan ve ülke için hayırlı olmasını temenni etti.

Demir, kent için yarından itibaren çalışmaya başlayacaklarını ifade ederek, "Bu seçimi yeni bir dönemin başlangıcı olacağını düşünüyorum. Ardahan'ın çözüm bekleyen sorunları var. Seçimi kazanmak tabii ki önemli, ama asıl olan Ardahan'ı yeniden imar etmek. Kalkınmışlıkta sonlarda olan Ardahan'ı ön sıralara getirmek için çalışacağız." diye konuştu.

Kendisinin bir siyasi parti için değil Ardahan için seçildiğini ifade eden Demir, " Türkiye'ye bir değişimin ve dönüşümün işaretini vereceğiz. Umutsuzluğu, 'Olmuyor'u aşmak için projelerimizi geliştirdik. Yeniden üreten, kendi kendine yeten bir Ardahan için çalışacağız, asıl olan budur. Ardahan'ı el birliği ile inşa etmek amacındayız." değerlendirmesinde bulundu.

Demir, seçim süreci boyunca bütün siyasi partilere gösterdikleri duyarlılıktan dolayı teşekkür etti.

Parti binası önünde kutlama yapan partililere de seslenen Demir, herkesi gösterdikleri başarıdan dolayı tebrik etti.

Kentte, 2014'deki yerel seçimlerde AK Parti'li Belediye Başkan Adayı Faruk Köksoy 3375, CHP'li Belediye Başkan Adayı Mete Özdemir 3320 oy almıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 09:47 Kaynak: AA

Politika
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