Ardahan'ı kargalar istila etti - Son Dakika
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Ardahan'ı kargalar istila etti

10.02.2021 08:34
Ardahan'ı kargalar istila etti

ARDAHAN'da son günlerde özellikle sabahın erken ya da akşam saatlerinde şehir merkezinde adeta karga istilası yaşanıyor.

ARDAHAN'da son günlerde özellikle sabahın erken ya da akşam saatlerinde şehir merkezinde adeta karga istilası yaşanıyor.  Şehrin üstüne kara bulut gibi çöken kargaların gürültülü bir şekilde uçmaları korku filmlerini aratmıyor.

Toplu şekilde gökyüzünde uzun süre uçuşan kargalar havanın kararması ile birlikte bir kısmı binaların çatısında tünerken, bir kısmı da çevredeki ağaçlara konuyor. Ağaçların ve binaların  tepesi adeta kargalar tarafından istilasına uğruyor. Güneşin battığı anlarda ortaya çıkan yüzlerce karganın birlikte uçtuğu anlar, ilginç görüntüler oluşturuyor. Kentte yaşayanlar karga istilasından hem çıkardıkları sesten rahatsız olduklarını dile getirirken, ilk kez bu kadar kargayı bir arada gördüklerini söylediler.

Karga popülasyonunda büyük artış yaşandığını belirten Uzman Biyolog ve Çevre Mühendisi Kemal Kayatürk, "Son zamanlarda merak edilen en önemli konulardan biri  kargaların popülasyonundaki büyük artış. Eko sistemdeki zorlaşan biyotik ve abiyotik faktörler, bu şartlara uyan canlıların tür sayısının artmasına sebep olur. Kargalarda gerek beslenme, gerek tüy yapısı, gerek renk yapısı, gerekse yuvalanma ve yaşam tarzı olarak Ardahan iklimine son derece uyum sağlamaktadır. Dolayısı ile son birkaç yıldır doğadaki meydana gelen dengesizlikler kargalara ciddi bir avantaj sağlamıştır. Bu avantaj neticesinde kargalar daha fazla beslenmiş ve daha fazla üremiştir. Zaten atalarımız bir manide 'Ardahan senin işin, belli olmaz yazın kışın, kargadır kuşun, hurmadır yemişin' diyerek kargaların Ardahan'daki hakimiyetini belirtmişlerdir" diye konuştu.

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Kaynak: DHA

Ardahan, Güncel, Son Dakika

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