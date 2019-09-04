Son Dakika Haberleri: Ardahan için gök gürültülü sağanak uyarısı
Son Dakika Güncel Haber

Ardahan için gök gürültülü sağanak uyarısı

1 saat önce

Ardahan'da gök gürültülü sağanağın etkili olması bekleniyor.

Ardahan için gök gürültülü sağanak uyarısı, System.String[]

Ardahan'da gök gürültülü sağanağın etkili olması bekleniyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Doğu Anadolu Bölgesi genelinde havanın sabah saatlerinde az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu olması öngörülüyor.

Öğleden sonra Ardahan ve çevresinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanağın etkili olması bekleniyor.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgarın kuzey ve batı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Ardahan'da 5, Kars'ta 7, Ağrı'da 10, Erzurum'da 11, Iğdır ve Erzincan'da 14, Tunceli 16 derece kaydedildi.

Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklık ise Tunceli'de 32, Erzincan'da 30, Iğdır'da 29, Ağrı'da 27, Erzurum'da 26, Kars'ta 24, Ardahan'da 23 derece ölçüldü.

Doğu Anadolu Bölgesi, Ardahan, Sabah, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 10:02 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Benzine 15 kuruş indirim bekleniyor
AK Parti'den ihracı istenen Özdağ: Bakalım Yüce Divan'lık suçlarımız var mıymış! Bunun adı vahşet: Kediye işkence edip kanıyla çeşme mermerine yazı yazdılar Merkez Bankası: Enflasyondaki düşüşte temel mal ve enerji grupları belirleyici oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.9.2019 11:22:13. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ardahan için gök gürültülü sağanak uyarısı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]