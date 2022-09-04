Ardahan-Ardanuç yolu kışın kapanmasın talebi - Son Dakika
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Ardahan-Ardanuç yolu kışın kapanmasın talebi

04.09.2022 12:44
Ardahan-Ardanuç yolu kışın kapanmasın talebi

Ardahan İl Genel Meclisi üyeleri, kar ve tipi nedeniyle kış aylarında yaklaşık 5 ay araç geçişlerine kapatılan Ardahan-Ardanuç kara yolunun kapanmamasını istedi.

Ardahan İl Genel Meclisi üyeleri, kar ve tipi nedeniyle kış aylarında yaklaşık 5 ay araç geçişlerine kapatılan Ardahan-Ardanuç kara yolunun kapanmamasını istedi.

AK Parti İl Genel Meclis Üyeleri Levent Bilgili ve Selami Şenel ile CHP İl Genel Meclis Üyesi Sırrı Atalay Cantürk, Ardahan-Ardanuç kara yolunun Bülbülan Yayla mevkisindeki 2 bin 581 rakımlı bölgede bir araya geldi.

Bilgili, burada yaptığı konuşmada, Ardahan-Ardanuç kara yolunun kışın yaklaşık 5 ay araç geçişlerine kapatıldığını ve bunun bölgedeki turizmi olumsuz etkilendiğini söyledi.

Yolun açık tutulması için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı nezdinde bazı girişimlerde bulunduklarını belirten Bilgili, şunları kaydetti:

"Kışın bu yol kapandığında bizim Karadeniz ile bağlantımız sınırlanıyor. Çünkü tek alternatif yol Ardahan-Şavşat yolu kalıyor. Yalnızçam Kayak Merkezi'ne gelmek isteyen Şavşat'tan yaklaşık 75 kilometre yol katetmek zorunda kalıyor. Ancak bu yol açık olursa hem Bülbülan Yaylası hareketli olacak hem de kayak merkezine ulaşım yarı yarıya kadar düşecek. Bunun için Ardahan-Posof ve Ardahan-Şavşat yolları gibi bir bakım evinin burada kurulması için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından talebimiz var."

Cantürk de yolun açık tutulması için birçok çalışma yürüttüklerini anlatarak, "Biz bu yolun açılması ve bölgedeki turizmin Karadeniz ile hareketlenmesi için çalışmalarımızı yoğunlaştıracağız. Amacımız buraya bakım evinin açılması ve bu yolun sürekli açık tutulması. Sonuçta burada yaz kış hareketli olan bir yayla var. Dolayısıyla bu yol bizim için çok önemli bir güzergah." ifadelerini kullandı.

Şenel ise yolun kışın açık tutulması ile bölgenin hareketleneceğini belirtti.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ardahan-Ardanuç yolu kışın kapanmasın talebi - Son Dakika

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