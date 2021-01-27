Ardahan İl Milli Eğitim Müdürlüğü öğrenciler için tablet kampanyası başlattı - Son Dakika

Ardahan İl Milli Eğitim Müdürlüğü öğrenciler için tablet kampanyası başlattı

Ardahan İl Milli Eğitim Müdürlüğü "Çalışmak Senden Tabletin Bizden" kampanyası başlattı.

Ardahan İl Milli Eğitim Müdürlüğü "Çalışmak Senden Tabletin Bizden" kampanyası başlattı. İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Bulut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocukların tablet ihtiyacının giderilmesi amacıyla böyle bir kampanya uygun gördüklerini söyledi. Bundan sonra işin hayırseverlere düştüğünü dile getiren Bulut, "Bu kampanyayı ilk biz başlattık. Daha doğrusu Milli Eğitim Müdürlüğü olarak kampanya başlatan Türkiye'de örneği yok. Amacımız bu ihtiyaçların kısa sürede giderilmesi. Bundan sonra iş hayırseverlerimize düşüyor. Destek olacak herkese şimdiden teşekkür ederiz." diye konuştu. Bulut, kampanyaya katılmak isteyenlerin Ardahan İl Milli Eğitim Müdürlüğünde gerekli bilgileri alabileceğini belirtti.

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