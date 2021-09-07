Ardahan İl Sağlık Müdürü Özdemir, "Aşıda ikinci dozda yüzde 61'i aştık" - Son Dakika

Ardahan İl Sağlık Müdürü Erkan Özdemir, kentte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede 2. doz aşıda yüzde 61'in aşıldığını söyledi.

Özdemir, AA muhabirine, sağlıkçılar olarak vatandaşları aşılayabilmek için en ücra noktaya kadar gittiklerini ve gitmeye devam edeceklerini anlatarak, özellikle gençlerden, eğitim öğretim sürecinde destek istediklerini kaydetti.

"Bir Ardahanlı olarak 'haydi Ardahan aşıya' çağrısında bulunuyoruz. Yaşlılarımız aşısını oldu, sıra gençlerde." diyen Özdemir, şunları kaydetti:

"Bu çağrımızı özellikle geleceğimiz olan çocuklarımız için yapıyoruz. Okullarımız açıldı. Üniversiteye gidecek gençlerimiz var. Lütfen bunların iyiliği için aşıya karşı daha duyarlı olalım. 'Bana bir şey olmaz' demeyelim. Bizler insanımızın sağlığı için kapı kapı gezerken, sizden bize destek olmanızı istiyoruz. Kendi geleceğiniz için bize destek verin ve aşınızı olun."

Özdemir, Ardahan olarak 2. doz aşıda yüzde 61'i aştıklarını ifade ederek, sırası gelenin aşı olması için yoğun çaba harcadıklarını aktardı.

Toplumun duyarlı olmasıyla sağlıklı günlerin yakın olduğunu dile getiren Özdemir, "İkinci dozda yüzde 61'i aşmak çok önemli. Bu başarımızı sekteye uğratmayalım. Moralimiz bozulmasın. Özellikle gençlere sesleniyorum, çocuklarımız okullara, üniversiteye rahat ve sağlıklı gitsin. Aileler huzurlu ve mutlu olsun. Bu da ancak herkesin üzerine düşeni yapmasıyla, yani aşı olmasıyla mümkün." dedi.

Özdemir, birinci doz aşıda ise yüzde 85'i aşmanın mutluluğunu yaşadıklarını sözlerine ekledi.