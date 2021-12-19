Tipi nedeniyle ulaşım aksadı - Son Dakika

Ağrı- Erzurum kara yolunda etkili olan tipi
Tipinin ulaşımı aksatması
Bazı tırların yolda kalması
Bazı sürücülerin akaryakıt istasyonlarında beklemesi
Tır sürücüleriyle röportaj
Ağrı'da kar ve tipi nedeniyle ulaşım aksadı
AĞRI - Etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı.
Ağrı'da aralıklarla etkili olan kar yağışı, akşam üzeri Ağrı-Erzurum kara yolunda tipiye dönüştü.
2 bin 210 rakımlı Saç Dağı Geçidi ve Sarıcan Deresi mevkisinde etkili olan tipi nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı.
Çok sayıda tırın mahsur kaldığı yolda, bazı sürücüler de tırlarını akaryakıt istasyonlarına çekerek tipinin dinmesini bekledi.
Karayolları 123. Şube Şefliği ekipleri, çok sayıda iş makinesiyle bölgede karla mücadele ve tuzlama çalışması yürütüyor.
Tır sürücüsü Erdal Demirkesen, AA muhabirine, havanın çok soğuk olduğunu, tipi nedeniyle ilerleyemediklerini kaydetti.
Kaynak: AA
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