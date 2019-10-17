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Ardahan ilk kez kamerayla tanıştılar

1 saat önce

İlk kez kamerayla tanıştılarKültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü destekleri ve işbirliğinde 'Benim Hikayem' projesi kapsamında Türkiye Haber Kameramanları Derneği, Ardahan'ın Göle ilçesine bağlı Kayaaltı Köyü'nde öğrencileri ilk kez kamerayla tanıştırdı.

İlk kez kamerayla tanıştılar

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü destekleri ve işbirliğinde 'Benim Hikayem' projesi kapsamında Türkiye Haber Kameramanları Derneği, Ardahan'ın Göle ilçesine bağlı Kayaaltı Köyü'nde öğrencileri ilk kez kamerayla tanıştırdı.

Türkiye Haber Kameramanları Derneği, Ardahan'da Göle ilçesine bağlı Kayaaltı Köyü'ne gitti. Buradaki köy okulunda çocukları kamerayla tanıştıran Başkan Aytekin Polatel, merak edilen soruları da cevaplandırdı. Sınıflara kamerayı tanıtan Polatel, Okullarda yapılan çalışmalarda bugüne kadar hiç kamerayla tanışmamış, mikrofona dokunmamış çocukların ilk kez yaşadıkları deneyimler kayıt altına alınıyor. Teoride verilen eğitimler daha sonra bir klip çalışması dahilinde okul bahçesinde pratik hale dönüştürülüyor dedi.

Türkiye Haber Kameramanları Derneği, bu yılki proje kapsamında Muğla, Manisa, Çanakkale, Bartın, Sinop, Sivas'ın ardından geldiği Ardahan'da yapacağı tanıtımın ardından Ağrı, Diyarbakır ve Mersin'de bulunan 7 köye de gitmeyi planlıyor. Proje kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullardaki 9-14 yaş arasındaki öğrencilerle bir araya gelen dernek üyeleri hem mesleklerini tanıtıyor hem de kamera kullanımı, kurgu, senaryo yazımını ve montaj eğitimi veriyor.

Ardahan ilk kez kamerayla tanıştılar

Türkiye, Ardahan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 10:07 Kaynak: DHA
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